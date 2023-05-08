"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном

Отец Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри не считает украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) достойным соперником для своего сына. Он раскритиковал нашего соотечественника за срыв боя за звание абсолютного чемпиона мира, который планировался на 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Видео дня

Об этом Фьюри-старший заявил в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale, пишет портал Boxing Social. Отец британского чемпиона добавил, что Усик якобы отказался от боя с Цыганским королем, как называют Тайсона, сославшись на выгодное предложение из Саудовской Аравии, где хотят провести грандиозный вечер с участие топ-боксеров супертяжелого веса.

"Усик – это какой-то переоцененный полутяж. Тайсон предложил ему самый большой гонорар и бой на "Уэмбли". Это самый большой гонорар Усика на сегодняшний день. И что произошло дальше? Его соблазнили саудовские деньги, которые, как они думали, переложат всю вину на Тайсона. Все, за что дрался Усик, это несколько миллионов, но вдруг пришли саудиты с корытом полным долларов. Так что они решили, что лучше получить по лицу за 50 миллионов, а не драться в Британи. Тайсон может победить Усика одной рукой", – сказал Джон Фьюри.

Ранее Фьюри-старший назвал причину срыва боя Тайсона с Усиком 29 апреля. Напомним, топовые промоутеры готовятся в декабре провести вечер бокса, во время которого Усик подерется с Фьюри, а Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО). Промоутер Энтони Эдди Хирн раскрыл детали исторического события. Также были опубликованы фантастические гонорары боксеров. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. А знаменитый боксер Дерек Чисора высказался научить украинского чемпиона английскому языку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!