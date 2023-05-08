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"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,8 т.
Усик не будет драться с Уайлдером

Отец Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон Фьюри не считает украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) достойным соперником для своего сына. Он раскритиковал нашего соотечественника за срыв боя за звание абсолютного чемпиона мира, который планировался на 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Об этом Фьюри-старший заявил в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale, пишет портал Boxing Social. Отец британского чемпиона добавил, что Усик якобы отказался от боя с Цыганским королем, как называют Тайсона, сославшись на выгодное предложение из Саудовской Аравии, где хотят провести грандиозный вечер с участие топ-боксеров супертяжелого веса.

"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном
"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном

"Усик – это какой-то переоцененный полутяж. Тайсон предложил ему самый большой гонорар и бой на "Уэмбли". Это самый большой гонорар Усика на сегодняшний день. И что произошло дальше? Его соблазнили саудовские деньги, которые, как они думали, переложат всю вину на Тайсона. Все, за что дрался Усик, это несколько миллионов, но вдруг пришли саудиты с корытом полным долларов. Так что они решили, что лучше получить по лицу за 50 миллионов, а не драться в Британи. Тайсон может победить Усика одной рукой", – сказал Джон Фьюри.

"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном
"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном

Ранее Фьюри-старший назвал причину срыва боя Тайсона с Усиком 29 апреля. Напомним, топовые промоутеры готовятся в декабре провести вечер бокса, во время которого Усик подерется с Фьюри, а Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО). Промоутер Энтони Эдди Хирн раскрыл детали исторического события. Также были опубликованы фантастические гонорары боксеров. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов.

"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном
"Какой-то переоцененный": отец Фьюри унизительно отозвался об Усике и обвинил его в срыве боя с Тайсоном

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. А знаменитый боксер Дерек Чисора высказался научить украинского чемпиона английскому языку.

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