Повреждены гимназия и медицинское учреждение: подробности о последствиях атаки РФ по Киеву в ночь на 27 августа. Фото

В ночь на 27 августа страна-террорист Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки в городе, в частности, были повреждены здание гимназии и коммунальное медицинское учреждение.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, в результате ночного удара врага по Киеву в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в муниципальном медицинском учреждении.

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Кроме того, в Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. К счастью, пострадавших пока нет.

Впоследствии пресс-службе полиции Киева уточнили, что в результате атаки РФ повреждения зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах города.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 27 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил почти все имеющиеся средства поражения, взрывы прогремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Киеве и в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 августа Россия устроила воздушную атаку на Украину. Противник применил баллистические ракеты и 162 дрона различных типов.

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