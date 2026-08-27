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Повреждены гимназия и медицинское учреждение: подробности о последствиях атаки РФ по Киеву в ночь на 27 августа. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
3 минуты
1,5 т.
Последствия террористического удара по Киеву
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В ночь на 27 августа страна-террорист Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки в городе, в частности, были повреждены здание гимназии и коммунальное медицинское учреждение.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, в результате ночного удара врага по Киеву в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в муниципальном медицинском учреждении.

Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.
Последствия террористического удара по Киеву.

Кроме того, в Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. К счастью, пострадавших пока нет.

Впоследствии пресс-службе полиции Киева уточнили, что в результате атаки РФ повреждения зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах города.

Полиция зафиксировала последствия террористической атаки РФ.
Полиция зафиксировала последствия террористической атаки РФ.
Полиция зафиксировала последствия террористической атаки РФ.
Полиция зафиксировала последствия террористической атаки РФ.
Полиция зафиксировала последствия террористической атаки РФ.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 27 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил почти все имеющиеся средства поражения, взрывы прогремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Киеве и в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 августа Россия устроила воздушную атаку на Украину. Противник применил баллистические ракеты и 162 дрона различных типов.

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