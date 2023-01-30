''Как и весь мир'': Фьюри пожаловался на свое состояние перед боем с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) признался, что устал ждать официального объявления поединка против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, допустил, что его следующим соперником может стать не на наш соотечественник.

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Об этом Фьюри заявил в интервью телеканалу Sky Sports. Тайсон отметил, что прекрасно отдохнул во время новогодних праздников и уже активно тренируется. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности вновь выйти в ринг.

"Я фантастически провел Рождество и Новый год. В начале января я вместе с женой и детьми отправился на отдых. Мы прекрасно провели время. Сейчас я приступил к тренировкам. Я лишь ожидаю объявления боя. Как и весь мир, нахожусь в подвешенном состоянии. Меня не интересует, кто это будет, где и когда, просто скажите мне, и я просто выйду драться. Я пойду и что-то сделаю. Возможно, стану поп-боксером", – сказал Фьюри.

Ранее Фьюри записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри грозно обратился к Александру Усику, назвав его сосунком. А промоутер украинца Александр Красюк рассказал о переговорах по организации боя. В свою очередь американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) затруднился с прогнозом на поединок.

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