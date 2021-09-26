Игорь Суркис обратился к Усику, упомянув "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени всех футболистов клуба обратился к Александру Усика, поздравив его с победой над Энтони Джошуа, и завоеванием четырех чемпионских поясов. Суркис отметил, что свершение в бою с британцем смогло объединить в едином победном порыве миллионы украинцев, которые искренне болели за Александра.

Суркис уверен, что именно эта мощная поддержка помогла ему достичь уникальной вершины в Лондоне и в очередной раз триумфально поднять над головой сине-желтый флаг.

"Нас переполняет чувство гордости за то, что и вы, как известно, являетесь страстным болельщиком "Динамо" и желаете нашей команде только побед. Желаем вам стального здоровья, неисчерпаемых сил и как можно дольше оставаться на боксерской вершине, прославляя Украину на весь мир", – цитирует Игоря Михайловича прессслужба "Динамо".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.