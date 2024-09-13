'Говорит о многом': российский промоутер назвал однозначного победителя реванша Усик – Фьюри

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) выиграет и второй поединок против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Россиянин добавил, что на этот раз победу украинский боксер получит в еще более убедительном стиле.

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Об этом Титов заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Российский промоутер напомнил, что в первом поединке Усик довел его до победы, даже после того, как Фьюри сумел потрясти украинца в шестом раунде. В то же время представитель РФ не ждет нокаута в реванше боксеров.

"Скорее всего, Усик победит даже более легко, чем в первом бою. Фьюри может заново перенастроиться, может ударить. Вот только в первом бою Фьюри попал, и очень сильно, однако Александр выдержал. Это уже говорит о многом. Если ничего неожиданного не произойдет, то Усик победит по очкам ещё более уверенно, чем в первом поединке", – сказал Титов.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя 18 мая украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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