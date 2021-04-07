Фьюри впечатлил невероятной трансформацией перед боем с Джошуа

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усиленно готовится к бою с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

После очередной тренировки обладатель пояса WBC попозировал с экс-чемпионом Фрэнком Бруно, подписав пост: "Рад видеть тебя, мой брат".

Разница во внешнем виде между февральским Фьюри и апрельским не осталась не замеченной английской прессой и местными фанатами. Издание The Sun посвятило этому свою главную страницу спортивного раздела.

В начале года Фьюри утверждал, что выпивал по 12 поллитровых бокалов пива в день и не беспокоился о тренировках.

Но с тех пор непобедимый тяжеловес продолжал выглядеть все лучше и лучше, кардинально изменив свое тело с начала года.

В планах Фьюри продолжить тренировки с командой в Лас-Вегасе.

Там он снова встретится с американским тренером Хиллом Стюардом, племянником легендарного тренера Эммануэля Стюарда.

Фьюри будет заниматься в Неваде в частном тренажерном зале Top Rank своего американского промоутера.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн недавно сообщил, что объединенный чемпион также уже начал тренировочный сбор.

Ранее спарринг-партнеры Тайсона Фьюри показали, как невероятно изменился боксер перед боем с Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).