Фьюри впечатлил невероятной трансформацией перед боем с Джошуа

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) усиленно готовится к бою с Энтони Джошуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

После очередной тренировки обладатель пояса WBC попозировал с экс-чемпионом Фрэнком Бруно, подписав пост: "Рад видеть тебя, мой брат".

Great to see you my brother 🙏@frankbrunoboxer @FrankBrunoFound pic.twitter.com/IC35GKadaq