Джошуа начал подготовку к бою с Фьюри, поразив своим внешним видом

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально начал подготовку к поединку против соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF вернулся в спортзал в преддверии битвы с Цыганский королем и поразил своих подписчиков невероятно мускулистым телом.

По словам промоутера супертяжа Эдди Хирна, сейчас Энтони готовится к самому большому бою в его карьере.

"Мы не можем ждать. ЭйДжей начал свой тренировочный лагерь и Фьюри также не отстает. Они оба очень хотят бой. Им будет предложено несколько вариантов места проведения поединка", – заявил шеф Matchroom Boxing в интервью The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Первая часть долгожданной битвы за Британию запланирована на лето 2021-го, и наиболее вероятной сроком на данный момент является июль.

Ранее спарринг-партнеры Фьюри выложили несколько фотографий с чемпионом WBC, на которых видна невероятная трансформация Тайсона.