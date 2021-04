Ф'юрі вразив неймовірною трансформацією перед боєм із Джошуа

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Після чергового тренування володар пояса WBC позував з ексчемпіоном Френком Бруно, підписавши пост: "Радий бачити тебе, мій брате".

У відповіді Great to see you my brother 🙏 @frankbrunoboxer @FrankBrunoFound pic.twitter.com/IC35GKadaq