Ф'юрі вразив неймовірною трансформацією перед боєм із Джошуа

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Після чергового тренування володар пояса WBC позував з ексчемпіоном Френком Бруно, підписавши пост: "Радий бачити тебе, мій брате".

Різниця в зовнішньому вигляді між лютневим Ф'юрі і квітневим не залишилася непоміченою англійською пресою і місцевими фанатами. Видання The Sun присвятило цьому свою головну сторінку спортивного розділу.

На початку року Ф'юрі стверджував, що випивав по 12 півлітрових келихів пива на день і не турбувався про тренування.

Але з того часу непереможний важковаговик продовжував мати все кращий і кращий вигляд, кардинально змінивши своє тіло з початку року.

У планах Ф'юрі продовжити тренування з командою в Лас-Вегасі.

Там він знову зустрінеться з американським тренером Хіллом Стюардом, племінником легендарного тренера Емануеля Стюарда.

Ф'юрі буде займатися в Неваді в приватному тренажерному залі Top Rank свого американського промоутера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Едді Хiрн недавно повідомив, що об'єднаний чемпіон також уже почав тренувальний збір.

Раніше спаринг-партнери Тайсона Ф'юрі показали, як неймовірно змінився боксер перед боєм із Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО), і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).