Международная федерация изменила решение по Усику: что будет с боем против Фьюри

Международная федерация бокса (IBF) отменила свое решение обязать украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) провести защиту чемпионского пояса организации. Таким образом, наш соотечественник может полностью сосредоточиться на подготовке к поединку против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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О новом распоряжении IBF информирует авторитетный портал Вoxing Scene. В ноябре организация выпустила постановление, согласно котором в течение двух месяцев должны состояться торги по организации обязательной защиты Усиком чемпионского титула в бою с хорватом Филипом Хрговичем (15-0, 12 КО).

Позже IBF согласилась с тем, что следующей в ротации будет Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Эта пророссийская организация также потребовала от Усика выйти в ринг против обязательного претендента – британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Однако последний получил травму в бою 10 декабря и сейчас не готов к поединку против украинца.

Это позволяет нашему соотечественнику организовать супербой с Фьюри. Он может стать первым в XXI веке поединком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Накануне промоутер Тайсона назвал вероятную дату боя с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

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