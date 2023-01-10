Усик задумался после вопроса ''Крым или Дубай'' и дал неожиданный ответ. Видео

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на "любимый" вопрос про Крым, приняв участие в небольшом блиц-опросе. 35-летний крымчанин задумался после вопроса интервьюера о том, где бы он предпочел отдохнуть – в Крыму или в Объединенных Арабских Эмиратах.

Видео дня

"Крым или Дубай? Киев", – неожиданно ответил Усик после продолжительной паузы.

Отметим, что ранее в этом блиц-опросе Усик продемонстрировал свое отношение к России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины отличилось загадочным заявлением об оккупированном Крыме. В ведомстве намекнули, что считают странным мнение о том, что зимой в войне против России может наступить "пауза".

Министр обороны Алексей Резников выразил мнение, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боя. По его словам, это может произойти из-за внутреннего кризиса в РФ.

После того, как украинские защитники освободили Херсон, россияне в соцсетях подняли панику. Они опасаются, что следующими оккупанты "сдадут" Крым.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты Financial Times считают, после "маневра" армии России в Херсоне Вооруженные силы Украины получат контроль над "сухопутным коридором" в Крым. Тем временем фото со спутника зафиксировали траншеи, которые захватчики роют в северной части полуострова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!