''Где ты, Пузатый?'' Усик потроллил Фьюри накануне супербоя

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), который продолжает подготовку к поединку против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), потроллил своего будущего соперника. Наш соотечественник едко отреагировал на то, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, постоянно называет боксера из Крыма ненастоящим супертяжем.

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Соответствующую запись Усик сделал на своей странице в социальной сети Twitter. Он опубликовал фото из своего тренировочного лагеря на фоне бассейна, занятия в котором для украинца являются одним из важнейших элементов подготовки к поединкам.

"Средневес здесь! А где ты, Пузатый, Тайсон Фьюри?" – подписал снимок украинский объединенный чемпион супертяжелого веса. Таким образом он призвал британца как можно скорее подписать контракт на поединок за звание абсолюта в дивизионе.

Отметим, что накануне промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал вероятную дату боя его подопечного с Усиком. При этом Международная федерация бокса (IBF) изменила решение относительно украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Наш соотечественник также продемонстрировал свое истинное отношение к России. А вопрос об ОАЭ и Крыме озадачил украинца.

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