Усик – Фьюри: названа вероятная дата боя

Поединок украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен пройти ранней весной. Ориентировочной датой супербоя называется 4 марта, при этом с его местом пока не определились.

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Об этом в интервью talkSport рассказал промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Фрэнк Уоррен. По его словам, команде украинца был отправлен черновой вариант контракта на поединок, который надеются подписать уже в самое ближайшее время.

"Нам нужно как можно быстрее со всем разобраться, потому что время работает против нас. Как и Тайсон, я хочу провести бой в марте. Это позволит нам подготовиться к еще одному большому бою осенью. Мы проведем поединок там, где сможем получить больше денег. Я знаю, что многие люди жалуются, и я согласен, что это должно быть на "Уэмбли", я бы хотел увидеть это там. Но многое зависит от цифр", – сказал Уоррен.

Напомним, 3 декабря британец победил соотечественника Дерека Чисору, после чего вызвал в ринг Александра. Цыганский король наговорил много оскорблений в его адрес. Сам украинец, как всегда, оригинально отреагировал на выходку соперника. Кроме того, он впервые признался, зачем вышел в ринг к Тайсону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

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