Фьюри назвал Кличко бомжем в ответ на поддержку Усика. Видео

Британский чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри резко ответил Владимиру Кличко, обозвав украинца бомжем. Кличко-младший встал на защиту Усика, которого днем ранее оскорбил Фьюри.

Тайсон назвал Усика "маленьким стероидышем", намекнув на использование Александром запрещенных препаратов при наборе массы. В ответ Кличко напомнил Цыганскому королю [прозвище Фьюри], что тот сам сдал настоящий положительный допинг-тест накануне их поединка.

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"Владимир, ты даже не смог попасть в меня за 12 раундов, бомж. Дедушка, твое время прошло. У тебя есть наглость после всех этих лет вернуться и открыть свой большой рот? Смотри [показывает на видео пояса], раньше они принадлежали тебе, теперь они мои. Ты бесполезный бродяга, продолжай мечтать, чтобы Усик мог что-то сделать с таким человеком, как я", – заявил британец в Twitter.

Напомним, бой за пояса WBA/WBO/IBF/IBO между Кличко и Фьюри прошел в ноябре 2015 года и сенсационно завершился поражением нашего супертяжа по очкам - 112:115, 112:115, 111:116.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".