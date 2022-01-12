Кличко эпично подколол Фьюри за наезд на Усика

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко ответил чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри за обвинения Александра Усика в том, что он перед боем с Джошуа принимал стероиды. Кличко-младший напомнил Цыганскому королю [прозвище Фьюри], что тот в свое время сам попался на допинге.

Кроме того, у себя в Twitter Кличко добавил афоризм Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями". Смысл этого высказывания в том, что человек не должен критиковать других за то, на чем попался сам.

"Тайсон Фьюри, ты живешь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать у тебя камни. Напоминаю, что незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный результат [на допинг]. Любой может залезть в Google и почитать. Держи себя в руках", – написал Кличко.

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Напомним, бой за пояса WBA/WBO/IBF/IBO между Кличко и Фьюри прошел в ноябре 2015 года и сенсационно завершился поражением нашего супертяжа по очкам - 112:115, 112:115, 111:116.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".