Фьюри выдвинул требование к "маленькому стероидышу" Усику и обвинил Джошуа. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) у себя в Twitter выложил эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика (19-0, 13 КО) "маленьким стероидным боксером", а также потребовал от него принести чемпионские пояса. Прошелся Фьюри и по своему соотечественнику, обвинив его в безвольном поражении украинцу.

Тайсон до сих пор не может поверить, что Энтони Джошуа вот так взял и отдал Украине все пояса, добытые им ранее тяжелым трудом.

"Эй Джей, ты бестолочь. Появился маленький стероидный боксер из среднего веса и забрал все твои пояса. Но сейчас за него возьмется настоящий британский тяжелый бомбардировщик и вернет титулы в Англию. Вы просто бестолковые увальни, верните эти пояса мне, Цыганскому королю!" – заявил Фьюри.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".