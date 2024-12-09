'Фэнтези. Усик не спустится': 'брат Кадырова' высказался о бое с украинцем

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) практически не сомневается, что у него нет шансов подраться с Александром Усиком (22-0, 14 КО) в профессионалах. Россиянин, который позорно прячется за флагом Канады, отметил, что наш боксер вряд ли захочет сменить дивизион.

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Об этом Бетербиев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 39-летний дагестанец, который называл своим братом главу Чечни Рамзана Кадырова, добавил, что противостояние с украинцем несомненно очень сильно его мотивировало и без финансовой составляющей.

"Думаю, что это фэнтези. Усик не спустится и я, наверное, туда не поднимусь. Не знаю. Со спортивной составляющей мне был бы интересен этот бой, потому что мы боксировали на любителях, на чемпионате мира и Олимпиаде. Деньги, конечно, хорошо, но к этому бою у меня был бы спортивный интерес", – сказал Бетербиев.

Ранее он не раз выражал желание подраться с Усиком, и даже поставл украинскому чемпиону условие. Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемый президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) оскорбительно отозвался об Александре Усике и его шансах в бою с Артуром Бетербиевым.

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