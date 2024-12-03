'Отправлял в нокдаун': абсолютный чемпион мира из РФ поставил Усику условие для реванша

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) выразил готовность подраться с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Россиянин, который позорно прячется под флагом Канады, при этом отметил, что для этого не собирается подниматься в королевский дивизион.

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Об этом Бетербиев заявил в комментарии Seconds Out. 39-летний уроженец Хасавюрта, который называет своим братом главаря Чеченской Республики Рамзана Кадырова, добавил, что готов подняться в тяжелый вес, но Усику также необходимо снова спуститься в этот дивизион. Кроме того, россиянин вспомнил, как побеждал украинца в любителях.

"Конечно, я заинтересован в таком поединке в тяжелом весе. Усик проделал отличную работу в боксе. Я бы даже сказал, он проделал лучшую работу в боксе. Я попадал по Усику, по его корпусу. Отправлял его в нокдаун. Но я это делал все один раз. Так что это не говорит о том, что Усик слабо держит удары по корпусу", – сказал Бетербиев.

Отметим, что боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров.

Ранее россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Бетербиев в скандальном бою побил Дмитрия Бивола и объединил все пояса полутяжелого веса. Во время поединка главу Чечни Рамзана Кадырова унизили в Саудовской Аравии.

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