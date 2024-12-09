'Еще не тронули, а они кричат': российский глава мирового бокса оскорбил Усика

Так называемый президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) нелицеприятно высказался об абсолютном чемпионе мире в супертяжелом весе Александре Усике (22-0, 14 КО). Россиянин нелепо обвинил нашего соотечественника в симуляциях ударов со стороны соперников ниже пояса.

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Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с характерным для граждан РФ высокомерием продемонстрировал полное неуважение к украинцу и отметил, что тот якобы не выдержал бы поединка против Артура Бетербиева (21-0, 20 КО), которого дважды побеждал в любителях.

"Усик привык яйца постоянно держать, когда бьют ему по печени. Видимо, сверху вниз вылетает у него. Что на Олимпиаде притворялся… Причем это повторялось, что с Бетербиевым, что с Егором Мехонцевым. Вспомните бой Усика с Даниэлем Дюбуа, когда был удар по корпусу, а он то же самое исполнил. Видимо, опытный в этом. Я понял, почему он часто говорит о футболе. Там футболистов тоже еще не тронули, а они кричат и падают. Здесь так же. Видимо, опыт оттуда взял", – сказал Кремлев.

Отметим, что сам Бетербиев не раз выражал желание подраться с Усиком, поставив украинскому чемпиону условие.

Боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Умар Кремлев попытался нелепо высмеять бой Александра Усика и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) 18 мая, назвав его неинтересным спаррингом.

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