'Это видел весь мир': экс-тренер Джошуа признался, что ему было жаль Усика

Бывший тренер Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Роберт Гарсия признался, что испытал стыд из-за поведения своего подопечного после поражения в реванше от Александра Усика (20-0, 13 КО). Американец признался, что ему было жаль украинского боксера, так как британец не сдержался в своих выражениях после боя, а также выбросил за пределы ринга чемпионские пояса нашего соотечественника.

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Об этом Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу Fighthype, пишет портал Вoxing News 24. Экс-наставник Джошуа подчеркнул, что Энтони повел себя очень некорректно по отношению к Усику и болельщикам, о чем ему честно сказал сам тренер. Это якобы расстроило британца.

"Я сказал, что он потерял голову после боя. Я был не единственным, кто это сказал. Это видел весь мир. Я знаю, что это было неправильно. Мне было жаль Усика. Усик – чемпион мира и только что защитил свои титулы, а Энтони схватил свои пояса и выбросил их. Это очень неуважительно. Так что я должен сказать? Что я горжусь тем, что он поступил правильно? то есть из-за того, что я это сказал, ему стало плохо?" – возмутился Гарсия.

Ранее Энтони Джошуа не стал извиняться за свою истерику после второго поражения от украинца. Британский экс-чемпион также признался, что после боя его разозлил Василий Ломаченко (17-2, 11 КО). В свою очередь сам Усик объяснил, почему не нокаутировал соперника.

Напомним, реванш Усик – Джошуа прошел в августе минувшего года. Украинец одержал победу раздельным решением судей. После объявления результата уроженец Уотфорда устроил истерику и перепалку с болельщиками.

Как сообща OBOZREVATEL, Энтони Джошуа продемонстрировал свое истинное отношение к Александру Усику. Он также выразил недовольство с ситуацией вокруг боев украинского чемпиона. Кроме того, Энтони однозначно высказался о третьем поединке против нашего боксера.

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