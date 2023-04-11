Усик впервые рассказал, почему на самом деле не нокаутировал Джошуа

Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) признался, что пожалел Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Именно по этой причине он не стал завершать свои поединки против британца нокаутами.

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В беседе с журналистом Майклом Бенсоном Усик удивился такой кровожадности интервьюера, признавшись, что победа есть победа в любом виде.

"Почему человек должен падать? У него есть мать и отец. Если человек падает, это большой урон здоровью. Я не за это", – приводит Бенсон у себя в Twitter ответ Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Джошуа дважды встречались дрались за звание объединенного чемпиона мира. Украинец оба боя выиграл. В сентябре 2021 года крымчанин победил единогласным решением судей, а еще через год – раздельным.

После второго поражения Энтони закатил настоящую истерику. Уроженец Уотфорда сначала выдал невероятную тираду в адрес своего соперника, а затем выбросил за пределы ринга чемпионские пояса, которые завоевал наш соотечественник.

В конце марта 2023-го Джошуа сенсационно заявил, что был бы не против провести третий бой с украинцем Александром. Он добавил, что отказался от идеи побороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, разочаровавшись в этом плане после срыва переговоров Усика с Тайсоном Фьюри.

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