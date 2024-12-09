'Это будет последний бой Усика': экс-чемпион мира озвучил будущее украинца после реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис выразил уверенность в том, что реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) станет последним боем в карьере Александра Усика (22-0, 14 КО). По словам латвийца, который проигрывал нашему соотечественнику в 2018 году, украинцу уже не хватает ресурса для продолжения выступлений на ринг.

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Об этом Бриедис заявил в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что Фьюри будет более мотивирован на повторное противостояние, а вот Усик явно устал от невероятно изнуряющих тренировочных лагерей перед боями и наверняка захочет уйти на покой.

"Реванш будет на самом деле очень интересным, потому что Фьюри будет гораздо больше мотивирован. Это будет совершенно другой бой. Думаю, Усик устал. Я прям чувствую, что он устал. Потому что есть предел у каждого человека. У Александра в том числе, потому что так пахать и готовиться к боям... Посмотрим, как этот бой пройдет, но мне кажется в любом случае у Александра это будет последний бой. Это было бы логично", – сказал Бриедис.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

Интересно, что перед реваншем произошла странная ситуация, когда букмекеры занизили шансы украинца на успех. При этом эксперты продолжают настаивать на том, что Усик снова победит. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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