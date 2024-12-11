'Это будет месть': Дюбуа пригрозил Усику перед реваншем украинца с Фьюри

Британский чемпион Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) твердо намерен подраться с победителем реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). 27-летний обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) отметил, что особо его привлекает поединок против украинца, которому он проиграл нокаутом в августе минувшего года.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью Sky Sports News. По словам британского супертяжа, его главной целью остается бой за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, а Усик и Фьюри стоят на пути к вершине, занимая топовые позиции в списке лучших супертяжей мира.

"Я иду за их поясами! Они лучшие. Я хочу подраться со всеми. Я просто перееду через них. Если выиграет Усик, то это будет месть. Если Фьюри – я готов забраться и на его территорию. Разберемся с этим, когда мы окажемся в той точке. У меня в планах несколько больших боев. Я пройду и, в конце концов, стану абсолютным чемпионом мира. Это моя цель", – сказал Дюбуа.

Отметим, что реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря. Эксперты считают фаворитом украинского боксера. Так аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают поставить на победу нашего соотечественника с коэффициентом 1,61. Успех британца оценивается котировкой 2,73. А показатели на ничью достигают уровня 17,5.

Согласны с букмекерами и звезды бокса. Например, ветеран Дерек Чисора отметил, что у Фьюри практически нет шансов реваншироваться. А британский промоутер Бен Шалом просто поставил крест на Тайсоне и его возможностях побить украинца. В свою очередь глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отметил, что не знает, как в принципе победить Александра.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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