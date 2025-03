Легенда американской сцены передала привет 'братьям и сестрам в Украине'. Видео

Легенда американской сцены, мировая звезда музыки и кино Долли Партон поддержала Украину. Исполнительница сделала паузу во время своего концерта, чтобы передать привет "братьям и сестрам в Украине" и призвать людей молиться о мире для нашей страны.

Певица заметила, что никогда не занималась политикой. Но последние события заставили его высказаться в поддержку украинцев.

"Прежде чем мы начнем наши развлечения, примите серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой – лучше продам камень в почках, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе послали свою любовь и оставили надежду братьям и сестрам в Украине. Будем надеяться за них, молимся за мир в этом безумном мире", – отметила исполнительница.

Долли Ребекка Партон – не просто американская певица. Она автор собственных песен, мультиинструменталистка, продюсер, актриса, писательница и предпринимательница. Прежде всего госпожа Парто всемирно известна песнями в жанре кантри, ее хит Hello, I'm Dolly десятилетиями удерживается в чартах лучших песен.

Долли родилась (это был 1946 год) четвертой из 12 детей в фермерской семье, выращивавшей табак. По ее собственному выражению, семья была "бедна как мыши", поэтому в ее ранних песнях практически всегда есть мотивы нищенского детства. Музыка с детства играла для Долли огромную роль. Ее дед был проповедником, так что госпожа Партон до сих пор исполняет спиричуэлы на концертах.

Кстати, госпожа Партон – крестная певицы и актрисы Майли Сайрус. Но своих детей у нее нет.

Ее песню I Will Always Love You хотел приобрести Элвис Пресли, чтобы сделать блюзовую кавер-версию. Госпожа Партон отказалась, что позволило ей на протяжении многих лет заработать на песне миллионы долларов. Однако ее песни пели многие исполнительницы.

После получения первой премии "Грэмми" в конце 70-х (у госпожи Партон их было много) певица начала вести на телевидении несколько музыкальных программ. А оттуда ей открылся путь в театр и кино. Первой попыткой была уже упомянутая песня I Will Always Love You – исполнительница сделала отдельную версию для фильма "Лучший маленький бордель в Техасе".

В 1992 году Уитни Хьюстон записала I Will Always Love You для фильма "Хранитель". В это время сама Патрон записала другую песню, The Day I Fall In Love (в дуэте с Джеймсом Ингремом), для фильма "Бетховен". Она, как автор песни, была номинирована на "Оскар", и Партон исполняла песню на церемонии вручения.

В 1999 году г-жа Партон была индуктирована в Зал славы кантри-музыки. А в ноябре 2022 года исполнительница была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Сейчас госпожа Партон продолжает работу над новым собственным сериалом для Netflix (в нем будет рассказана история семьи Долли, начиная с 1600-х годов в Великобритании), а также строит новый отель в Нашвилле, готовит новую бродвейскую постановку Hello, I'm Dolly, работает над собственной линейкой вин Dolly Wines и запускает новый бренд косметики Dolly Beauty.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры между лидерами двух государств прошли в достаточно напряженной атмосфере, а в определенный момент между ними разгорелся спор.

Мировые звезды не остались в стороне от событий в Вашингтоне, и выразить поддержку украинскому гаранту. Знаменитости признались, что увидели у Зеленского лидера, который носит мужество и крепкий характер. А некоторые селебрити довольно резко прокомментировали деятельность Трампа и его вице-президента Джей Ди Венса – более подробно об этом.

Не остались в стороне и украинские деятели шоу-бизнеса.

