Как тебе такое, Илон Маск? Иранцы устроили спор на украинском языке в соцсети X. Фото

У многих политиков мира вчерашняя ситуация в Овальном кабинете вызвала острую реакцию и неоднозначную позицию. Были и довольно неожиданные заявления.

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В частности, политический деятель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи, помогающей Кремлю страны, опубликовал пост на украинском языке в соцсети Х (Twitter). Следует отметить, что заявление выглядит достаточно циничным. И под корреспонденцией сразу возник спор и появились неудобные вопросы, которые также были написаны на украинском.

"Первый урок по ситуации в Украине состоит в том, что поддержка западных государств стран и правительств, являющихся их марионетками, – это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины", – написал верховный лидер Ирана.

На что пользователь соцсети под ником yekta написал, что как быть с правителями, сделавшими свою страну игрушкой России и Китая, намекая на самого лидера Ирана.

"Конечно, ответ на наш вопрос будет ясен из вашей судьбы", – риторически отметил комментатор.

Ранее сообщалось, что один из коренных народов Северной Африки туареги поддержали Владимира Зеленского и Украину. Они отметили, что президент "положил на лопатки" Дональда Трампа.

Детали визита Владимира Зеленского в США

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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