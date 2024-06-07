'Неинтересно. Похоже на спарринг': глава российского бокса назвал скучным бой Усика и Фьюри

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) попытался нелепо высмеять бой Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) 18 мая. Россиянин назвал поединок обычным неинтересным спаррингом, отметив, что не смотрел историческое противостояние.

Об этом Кремлев заявил в интервью порталу Чемпионат.com. При этом непонятно, каким образом приспешник диктаторского режима Владимира Путина и глава российского бокса пришел к выводу, что итоговый результат мог быть другим, а сам бой прошел скучно.

"Согласен ли с судейским решением в бою Усика и Фьюри? На самом деле бой был туда-сюда. Реванш все покажет. Честно сказать, бой Усика и Фьюри я даже не смотрел, только обсуждали. Неинтересно, когда нет драйва и риска. Больше было похоже на спарринг", – выдал бред Кремлев.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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