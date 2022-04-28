Энди Руис назвал единственное условие, при котором Усик проиграет Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис считает, что Энтони Джошуа сохранит шансы на победу над обладателем титулов по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком, если будет действовать агрессивно во время своего поединка-реванша. По мнению американца, Джошуа не должен позволять Усику диктовать ход боя.

Также немаловажным фактором будет прессинг на ринге.

"Если Джошуа будет выбрасывать много комбинаций, не даст Усику почувствовать себя комфортно и будет использовать свои маленькие ловкие удары, то я думаю, что он может победить", – сказал Энди Руис в интервью Youtube-каналу ESNEWS.

Руис добавил, что будет однозначно болеть за украинца, так как Саша верующий человек

25 марта Александр Усик объявил о начале подготовки ко второму бою с Энтони Джошуа.

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​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа.

В момент вторжения чемпион в супертяжелом весе по трем основным версиям находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Жена Усика сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Позже Екатерина показала последствия вторжения.