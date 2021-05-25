Экс-чемпион мира назвал Усика "слишком маленьким" и вызвал Джошуа на бой

Бывший временный чемпион мира Луис Ортис (32-2, 27 KO) призвал Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) отказаться от боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Вместо этого кубинец предложил британцу сразиться в ринге.

В комментарии Boxing Scene Ортис назвал Усика "слишком маленьким" для Джошуа. Кубинец объявил о готовность встретиться с британцем.

"Итак, бой Джошуа против Фьюри не может быть сделан, чувствую, что бой между мной и Джошуа будет взрывным. Я здесь и я готов. Давай попробуем сделать это. Зачем ждать? У тебя уже есть дата (конец августа – ред.). Не дерись с Усиком, он для тебя слишком маленький. Он крузер. Дай мне шанс. Тебе даже не нужно рисковать своими поясами", – сказал Ортис.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Энтони Джошуа провести защиту своего пояса в поединке против Александра Усика, который находится в статусе обязательного претендента на титул.

Изначально британец должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганскому королю, как называют Фьюри, решением арбитражного суда назначили третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали даты боя Усик – Джошуа. В то же время промоутер Энтони Эдди Хирн назвал возможную замену украинцу.

Сам Усик записал грозное обращение к Хирну, потребовав от него "больше денег".