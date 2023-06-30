Экс-чемпион мира из РФ набросился на 'гей-Европу' и заявил, что все больше людей принимают 'нашу светлую сторону'

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев оскорбительно высказался в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее исключил из своего состава Международную федерацию бокса (IBA). Бывший спортсмен осудил санкции по отношению к организации, которой руководит россиянин Умар Кремлев, отметившись пропагандистскими штампами

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Об этом Лебедев заявил в интервью YouTube-каналу "Бокс ТВ". Уроженец Старого Оскола, который на протяжении шести лет владел чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации (WВA), выразил уверенность в том, что Россия должна создать новую федерацию с "дружественными странами".

"Рано или поздно все это стихнет. Как я говорю, политическая пена спадет и все станет на свои места. Все больше и больше людей в мире в разных странах принимают светлую сторону, нашу сторону. Это же видно. У каждого есть право выбора. Хотят они там гей-Европой жениться на кошечках, собачках. Это их право. Мы против этого. Мы идем своим путем. Одно из решение – создать свою федерацию, позвать все дружественные страны", – сказал Лебедев.

Ранее IBA стала посмешищем после того, как обратилась к МОК из-за исключения из своего состава. Сам МОК до этого жестко ответил главе IBA Умару Кремлеву, который выступал с агрессивными заявлениями и призывами к насилию. Кроме того, в России использовали детей для наезда на МОК из-за решение по IBA.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал исключение IBA из состава МОК проявлением "неприкрытой русофобской политикой".

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