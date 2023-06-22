Это карма: международную федерацию, которая издевалась над Украиной, вычеркнули из мирового спорта

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, лишилась признания, как всемирной спортивной организации. Это означает, что все соревнования, которые с этого момента будут проходить под ее эгидой, утратят официальный статус.

Видео дня

Соответствующее решение в четверг, 22 июня, приняли на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), информирует Reuters. За лишение IBA признания проголосовали 69 членов МОК, десять человек воздержались, а еще один выступил в поддержку организации, которая находится под управлением страны-агрессорки.

Причиной жестких санкции в отношении боксерской федерации в МОК назвали назвал неспособность завершить реформы в области управления, финансов и этики.

Накануне МОК жестко ответил Кремлеву, который призывал к насилию и даже был не против физического уничтожения некоторых членов комитета, активно противостоящих незаконной деятельности IBA.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бунт и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в лицемерии из-за слов о политизации спорта, но отказался встать на сторону Украины.