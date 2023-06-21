'Подстрекательство к ненависти': МОК жестко ответил российскому главе федерации, которая издевалась над Украиной

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российского президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева в призывах к насилию. В организации резко отреагировали на слова представителя страны-агрессорки, который возмутился тем, что МОК намерен отозвать признание IBA.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении официального сайта МОК. В заявлении утверждается, что Кремлев не был против физического уничтожения некоторых членов комитета, которые активно противостоят незаконной деятельности IBA.

"Исполнительный совет МОК осуждает насильственные и угрожающие выражения, используемые президентом IBA Умаром Кремлевым в отношении ряда лиц из МОК. Подстрекательство к ненависти и уничижительной лексике в отношении лиц, работающих на МОК, просто неприемлемо. Обвинения в том, что они "покрывают преступления", абсолютная клевета. Кроме того, призыв к тому, чтобы лицо, ранее связанное с МОК, было "застрелено" – это язык, которому нет места в спорте или в каких-либо цивилизованных дебатах", – подчеркнули в МОК.

Отметим, что накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на рекомендацию исполкома МОК отозвать признание федерации. Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлев. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бунт и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Алексей Тищенко из России пожаловался на "показательную порку" после решения МОК по IBA.