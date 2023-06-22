Международная федерация, гнобившая Украину, стала посмешищем, пытаясь "наехать" на МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию признания. Пропутинский президент IBA Умар Кремлев заявил, что МОК совершил гигантскую ошибку и якобы раскрыл свою политизированную сущность.

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Далее в тексте Кремлев упомянул Великую отечественную войну, вызвав бурную реакцию у болельщиков в интернете.

"Ровно 82 года назад фашистская Германия напала на мирных граждан Советского Союза, что привело к эскалации войны и невероятной трагедии. Мы выступаем против любых форм дискриминации и неоднократно демонстрировали, что для нас бокс – это не средство обогащения за счет спортсменов, как это было при предыдущем руководстве", – заявил глава IBA.

Фанаты не смогли сдержать эмоций, высмеивая такой пассаж Кремлева.

"Мирных граждан Советского Союза?... Не принижая отвратительную суть фашизма, такая формулировка – такое себе", "Сволочи, перестаньте уже эксплуатировать эту ужасную дату в своих мерзких пропагандистских целях" – пишут любители бокса.

Ранее в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах обвинил российские власти в лицемерии из-за слов о политизации спорта, но отказался встать на сторону Украины.

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