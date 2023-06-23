Валуев назвал МОК неприкрытыми русофобами, которые 'ничего не могут сделать' с РФ

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал исключение Международной федерации бокса (IBA) из состава Международного олимпийского комитета (МОК) проявлением "неприкрытой русофобской политикой". Депутат Государственной думы при этом в имперском угаре приравнял мировой бокс к российскому

Видео дня

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Экс-спортсмен согласно новым нарративам кремлевской пропаганды особо подчеркнул, что МОК вынес свое решение по IBA 22 июня – в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР.

"Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика. Решения, принятые вчера, являются абсолютно политизированными, абсолютно неправомочными. Мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны. И она отобразилась именно 22 июня. Непризнание российского бокса – это на самом деле признание того, что сделать они ничего не могут", – сказал Валуев.

Отметим, что ранее в IBA наплевали на решение Спортивного арбитражного суда о запрете на проведение выборов президента и переизбрали россиянина Умара Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBA) стала посмешищем после того, как ответила МОК на исключение из своего состава. Сам МОК до этого жестко ответил главе IBA Умару Кремлеву, который выступал с агрессивными заявлениями и призывами к насилию. Кроме того, в России использовали детей для наезда на МОК из-за решение по IBA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!