Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко пожаловалась на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял несправедливое решение об исключении из своего состава Международной федерации бокса (IBA). Функционерка также решила прикрыться детьми, которые якобы внимательно следят за санкциями против РФ в спорте.

Видео дня

Об этом Кириенко заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она добавила, что МОК вынес свое решение 22 июня – годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР, чем якобы попытался нанести дополнительный удар по России.

"Вот я езжу по России и общаюсь с детьми, а они спрашивают: расскажите, почему Томас Бах нам постоянно все запрещает? Что отвечать детям? Видим, настало время отвечать детям четко и правдиво. Узнав о новом решении МОК, нам стало непонятно, почему с одной стороны была выбрана эта дата – 22 июня. Этот день для нашей страны – день великой скорби и памяти. Мы вчера не проводили пресс‑конференцию, потому что у нас есть традиции вспоминать о том, что произошло ранее, возлагая цветы к мемориалу. Может быть, чиновникам не нравится, что мы с детьми возлагаем цветы к мемориалам?" – сказала Кириенко.

Отметим, что в IBA также наплевали на решение CAS о запрете на проведение выборов президента и переизбрали Умара Кремлева. В результате ярый фанат диктатора Владимира Путина снял отстранение россиян от боксерских турниров и наложил санкции на Украину.

IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы. В ответ наша команда объявила бойкот и снялась с соревнований. Легендарный Александр Усик поддержал соотечественников и обратился к Кремлеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBA) стала посмешищем после того, как ответила МОК на исключение из своего состава. Сам МОК до этого жестко ответил главе IBA Умару Кремлеву, который выступал с агрессивными заявлениями и призывами к насильству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!