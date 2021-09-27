Украина не примет реванш Усик – Джошуа: названа причина

Повторный поединок между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), вероятнее всего, пройдет в Великобритании. Организация реванша в Украине практически невозможна, ведь бой планируют назначить уже на февраль.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, пишет Boxing News 24. Он добавил, что организаторы поединка заинтересованы в том, чтобы получить как можно большую прибыль.

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"Бой в Украине? Очень маловероятно. Украина – не очень хорошо для февраля. Мы будем работать вместе, чтобы получить максимальный доход. Украина очень маловероятна. Я думаю, что это будет в другой стране или Великобритании. Я бы сказал, что, наиболее вероятно, это будет в Британии", – сказал Хирн.

Он отметил, что его клиент проиграл концовку боя 25 сентября, что и привело к поражению. "Я посмотрел записки судей. Джошуа проиграл все чемпионские раунды – девятый, десятый, 11-й, 12-й. На всех карточках. Усик в это время был сильнее. Он сумел ментально подавить соперника", – резюмировал британский промоутер.

Напомним, Александр Усик выиграл бой у Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 116:112. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика ярко встретили в Киеве после победы над Энтони Джошуа. После своего триумфа украинец возглавил список лучших супертяжеловесов мира.