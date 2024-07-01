Джошуа – Дюбуа: назван фаворит чемпионского боя за пояс Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) считается явным фаворитом поединка против Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО). Британские боксеры подерутся в субботу, 21 сентября, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне за пояс Международной федерации бокса (IBF), который недавно освободил Александр Усик (22-0, 14 КО).

Видео дня

Аналитики уже определили шансы соперников на победу. Ставки на успех Джошуа принимаются с коэффициентом 1,22. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Дюбуа достигают уровня 4,30.

Отметим, что победитель поединка может подраться с сильнейшем в реванше Усика и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Джошуа твердо намерен подраться с Цыганским королем вне зависимости от результата его повторного противостояния с украинцем.

Ранее стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону, из-за чего он и отказался от пояса организации. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!