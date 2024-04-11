Чемпион России по боксу поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

19-летний мастер спорта по боксу и победитель всероссийских соревнований 2023 года Станислав Лукин был ликвидирован ВСУ на харьковском направлении. Уроженец Старого Оскола (Белгородская область) в начале февраля пошел добровольцем, чтобы помочь мобилизованному отцу.

17 марта боксера, который был неоднократным победителем и призером всероссийских и региональных турниров, тяжело ранили. Он провалялся 11 дней в коме и 28 марта не приходя в сознание скончался от черепно-мозговой травмы.

Как передают российские Telegram-канал, перед похоронами ему "зашили лицо после осколков".

Отметим, что Лукин за заслуги в 2023 году наградили премией мэра Старого Оскола.

Фотографию боксера разместили на плакате "Спортивная гордость Старого Оскола — 2023".

Как сообщал OBOZ.UA, Российский нападающий Вячеслав Москаленко, который воевал на Донбассе в составе оккупационных войск РФ, 7 марта был ликвидирован украинскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали отца биатлонистки сборной России Анастасии Гришиной – Ивана Гришина.

В августе прошлого года бывшего хоккеиста смоленского "Славутича" Артема Гвоздика ликвидировали на запорожском направлении Вооруженные силы Украины. 35-летний вратарь отправился убивать украинцев в составе штурмовых подразделениях ВДВ.

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