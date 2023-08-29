Бывшего хоккеиста смоленского "Славутича" Артема Гвоздика ликвидировали на запорожском направлении Вооруженные силы Украины. 35-летний вратарь отправился убивать украинцев в составе штурмовых подразделениях ВДВ.

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В ХК "Славутич" Гвоздик провел сезон 2015/2016. Последнее время играл в команде ВДВ из города Псков. Также был детским тренером.

Всего в послужном списке Гвоздика выступление в Высшей хоккейной лиге (второй по силе хоккейный дивизион России) за ХК "Тамбов", "Сокол" (Новочебоксарск) и "Алтай" (Барнаул).

"23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок, вратарь Артём Гвоздик", - слезливо говорится в заявлении "Славутича" в одной из российских соцсетей.

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