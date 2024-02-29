Отец биатлонистки сборной России приехал воевать Украину и был ликвидирован ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали отца биатлонистки сборной России Анастасии Гришиной – Ивана Гришина. Оккупант воевал на Авдеевском направлении и находился в звании старшего сержанта армии террористического государства, принимая непосредственное участие в преступной войне против нашей страны.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель пресс-службы Союза биатлониста России (СБР) Сергей Аверьянов. Исходя из его слов, Гришин участвовал во многих захватнических войнах России, а перед стартом индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Уфе объявят минуту молчания.

"Индивидуальная гонка Кубка России у девушек сегодня начнется с минуты молчания в память об отце спортсменки сборной России по биатлону Анастасии Гришиной. Старший сержант Иван Геннадьевич Гришин, прошедший многие горячие точки, пал смертью храбрых под Авдеевкой. Ему было 46 лет… Мысленно с Настей и ее родными и близкими…" – проинформировал Аверьянов.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в ряды ВСУ вступил капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. 30-летний уроженец Тернополя рассказал о своей службе в Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство спорта РФ запретило беларуским спортсменам принимать участие в биатлонной гонке с массовым стартом на так называемой Спартакиаде, которую в РФ называют "альтернативой Олимпиаде".

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