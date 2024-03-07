Российский нападающий Вячеслав Москаленко, который воевал на Донбассе в составе оккупационных войск РФ, 7 марта был ликвидирован украинскими военными, сообщают проросссийские Telegram-каналы. 43-летний уроженец Новосибирска долгие годы являлся одним из ярких игроков российской Суперлиги по мини-футболу и завершил карьеру в 2012 году.

За свою карьеру Москаленко дважды становился чемпионом России (2002/2003, 2003/2004). Является трехкратным обладателем Кубка РФ (2000, 2003, 2004) и победителем Суперкубка (2001) по мини-футболу.

Он выступал за новосибирский "Сибиряк" (71 матч и 32 гола), московские "ГКИ-Газпром", "Динамо" и "Спартак", а также за югорский клуб "ТТГ-Ява" и подмосковные "Мытищи".

Москаленко провёл 19 игр и забил 10 мячей в составе сборной России по мини-футболу, в составе которой участвовал в чемпионате Европы 2003 года. Победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу в 2002 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали отца биатлонистки сборной России Анастасии Гришиной – Ивана Гришина.

В августе прошлого года бывшего хоккеиста смоленского "Славутича" Артема Гвоздика ликвидировали на запорожском направлении Вооруженные силы Украины. 35-летний вратарь отправился убивать украинцев в составе штурмовых подразделениях ВДВ.

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