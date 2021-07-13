Букмекеры изменили котировки на бой Усик – Джошуа

Знаменитый украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) по прежнему не является фаворитом в бою с британским чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но многие букмекеры изменили коэффициенты на победу знаменитых бойцов и на ничью. В некоторые конторы цифры существенно поменялись.

Букмекерская контора Sky Bet дает на победу своего соотечественника коэффициент 1,30, оценивая успех украинца как 3,25. Еще в мае эти же показатели составляли 1,4 и 2,75 соответственно.

William Hill на 2 пункта понизил коэффициент на ничейный результат в поединке (с 21 до 19). PaddyPower наоборот изменил лишь показатели на победу. На Энтони можно поставить со значением 1,36 (было 1,30), а на Сашу – с 3,00 (было 3,25).

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Bettfair изменил ставки незначительно, но в пользу украинского боксера. С 1,30 до 1,36 на Джошуа и с 3,25 до 3,00 на Усика.

Изначально Джошуа должен был драться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжах и 16 мая Тайсон даже выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что этот бой официально состоится 14 августа.

Однако все перевернул арбитражный суд США, 18 мая удовлетворивший иск Деонтея Уайлдера и обязавший Тайсона провести с ним бой до 15 сентября.

Из-за этого Джошуа пришлось договариваться о бое с Усиком. Стороны пришли к соглашению провести поединок 25 сентября.

Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали контракта.

Ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины.

Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.

Отметим, что Александра перед боем с Энтони исключили из мирового рейтинга. Эта ситуация спровоцировала бурную реакцию в социальных сетях.

Многие из пользователей считают, что это было правильное решение, вспомнив, как он поддерживал Россию.