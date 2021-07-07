Два боя Усик – Джошуа подряд: Красюк объяснил ситуацию с контрактом

Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) заявил, что в контракте боя против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) очень подробно прописан вопрос реванша. Это связано с опытом дебюта британца на американском рынке после боя с Руисом-младшим.

По мнению Александра Красюка, детали договора на первый бой выписаны настолько скрупулезно, что у всех фанатов бокса будет возможность увидеть два поединка Усик – Джошуа подряд. Первая битва запланирована на 26 сентября.

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"Вопрос реванша особенно прописан для Джошуа, поскольку у него три чемпионских титула. Мы прописали на фантастических условиях для Усика возможность реванша. Ну и первый бой Усик должен выиграть. Когда наш боксер услышал об этом условии, то у него настроение точно не испортилось: "Придется побить Антона дважды", – заявил Красюк в эфире Youtube-канала VideoBoxing.

Изначально Джошуа должен был сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1, 41 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что у него возникают проблемы из-за гражданства Украины.

Он также сравнил ситуацию в супертяжелом весе с украинской политикой.