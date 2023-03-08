''Будут мои железобетонно'': чемпион России потребовал пояса Усика и предрек ему поражение от Фьюри

Российский боксер Арслан Яллыев (14-0, 8 КО) бросил вызов украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО). Уроженец Дагестана, который никогда не проводил боев за пределами страны-агрессорки, пообещал отобрать у нашего соотечественника все его чемпионские пояса.

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Такое дерзкое заявление Яллыев сделал в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он также дал прогноз на поединок Усика против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24), отметив, что украинец, вероятно, проиграет Цыганскому королю. При этом он пообещал нокаутировать и уроженца Манчестера.

"Усик, никому не отдавай свои пояса пока, это будут мои пояса железобетонно, ИншаАллах. Какие бы трудности ни были, я стану чемпионом мира. Хотя Фьюри выиграет у него, но я Фьюри тоже нокаутирую", – сказал Яллыев.

Отметим, что накануне дагестанец добыл титул чемпиона России, нокаутировав своего соперника в четвертом раунде.

Напомним, бой Усик – Фьюри находится под угрозой срыва. Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. После этого поединок планировалось провести 29 апреля в Лондоне, но переговоры зашли в тупик.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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