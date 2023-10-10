'Буду шокирован'. Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Френк Уоррен уверен, что чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик может победить исключительно нокаутом. 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

Уоррен не сомневается, что для его подопечного схватка с украинцем будет самой тяжелой в психологическом плане. По мнению промоутера, Фьюри не может позволить себе оступиться, что будет очень сильно давлеть над ним.

"Я думаю, что Усик вообще не испытывает давления. Он может все выиграть и ничего не потеряет, ведь все думают, что этот поединок – формальность. Он не будет формальностью, ведь я считаю, что стили делают бои. Этот парень не перебоксирует Тайсона. Я буду крайне шокирован, если он это сделает. Усик может выиграть этот бой, только если нокаутирует Тайсона", – заявил Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social, перевод которого приводит fightnews.info.

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Как аргумент, Уоррен напомнил про последние три-четыре боя Фьюри, в которых он кардинально поменял свой стиль.

"Он не работает за джебом, а вступает в размены с оппонентами. Поэтому я предвижу, что это будет перестрелка. И Тайсон не может позволить себе ошибку", – подытожил Уоррен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

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