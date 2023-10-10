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"Буду шокирован". Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
5,3 т.
'Буду шокирован'. Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Френк Уоррен уверен, что чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик может победить исключительно нокаутом. 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. По неофициальным данным схватка может состояться перед Новым годом или в январе.

"Буду шокирован". Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

Уоррен не сомневается, что для его подопечного схватка с украинцем будет самой тяжелой в психологическом плане. По мнению промоутера, Фьюри не может позволить себе оступиться, что будет очень сильно давлеть над ним.

"Я думаю, что Усик вообще не испытывает давления. Он может все выиграть и ничего не потеряет, ведь все думают, что этот поединок – формальность. Он не будет формальностью, ведь я считаю, что стили делают бои. Этот парень не перебоксирует Тайсона. Я буду крайне шокирован, если он это сделает. Усик может выиграть этот бой, только если нокаутирует Тайсона", – заявил Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social, перевод которого приводит fightnews.info.

Видео дня

Как аргумент, Уоррен напомнил про последние три-четыре боя Фьюри, в которых он кардинально поменял свой стиль.

"Он не работает за джебом, а вступает в размены с оппонентами. Поэтому я предвижу, что это будет перестрелка. И Тайсон не может позволить себе ошибку", – подытожил Уоррен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

"Буду шокирован". Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Усик Фьюри

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

"Буду шокирован". Назван единственный способ для Усика победить Фьюри

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