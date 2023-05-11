Будет нокаут? Экс-чемпион мира дал категоричный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) не сможет нокаутировать украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке 20 мая. Американский боксер просто не обладает достаточной сильной, чтобы отправить нашего соотечественника на настил ринга.

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Такое мнение в интервью ProBox TV выразил бывший чемпион мира во втором легком дивизионе Крис Алгиери, пишет портал Boxing News 24. При этом он подчеркнул, что Хэйни наверняка победит решением судей, а Ломаченко при этом будет стараться действовать активно, ведь ему надо "закрыть" неубедительный бой с Джемейном Ортисом в минувшем году.

"Я отдают победу Хейни решением судей. Не думаю, что он достаточно сильный, чтобы действительно остановить Ломаченко или нанести ему урон. Ломаченко достаточно сообразителен, чтобы пережить попытки атак, если он, конечно, не зевнет какой-то удар. Я думаю, что нынешние условия – время, габариты и молодость говорят в пользу Хейни. Он готов делать то, что делал раньше. У него большой импульс в этом виде спорта, и это важно. Ломаченко, несмотря на то, что у него есть большой козырь за плечами, должен многое доказать", – сказал Алгиери.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочно начало – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о том, как отреагировал на вторжение России в Украину. Также наш боксер признался, какую ошибку совершал до поражения от Теофимо Лопеса. В свою очередь Девин Хэйни уничтожил будущего соперника и рассказал, как украинец устроил ему подставу.

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