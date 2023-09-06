'Будет трудно получить отсрочку'. Названа судьба Усика после боя с Дюбуа

Международная боксерская федерация (IBF) вряд ли отложит следующий бой Александра Усика (21-0, 14 КО) против Филипа Хрговича (16-0, 13 КО), уверен промоутер Эдди Хирн. По мнению британца, IBF не пойдет на уступки украинцу из-за его потенциального боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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"Я полагаю, что сейчас, с учетом предстоящего боя Тайсона Фьюри, будет трудно получить отсрочку. Мы осознаем, что битва Усик - Фьюри, это большое событие, но хорват долго ждал этого момента. Он очень хочет получить возможность сразиться за чемпионство, поэтому поводов для разговоров хватает", — сказал Хирн в эфире Youtube-канала BoxingSocial.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа Усик встречался с Даниэлем Дюбуа и победил его 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Александр нанес по оппоненту 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Спустя некоторое время появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Позже катмен Усика Анбер пришел в студию Sky Sports, где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

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