Беленюк указал на особый знак перед боем Усик – Джошуа

Прославленный украинский борец и народный депутат Украины Жан Беленюк отметил, что еще перед боем Усика и Джошуа увидел все признаки победы своего соотечественника. Особенно это просматривалось в выходе боксеров, где наблюдалась колоссальная разница.

Саша – максимальная концентрация, костюм в виде скафандра, с возможностью полностью закрыть лицо. Джошуа же, наоборот – его выход был похож на выход человека, что уже выиграл бой.

"У Джошуа были попытки позаигрывать с публикой, обняться и поприветствовать (очевидно знакомых) по дороге к рингу, салюты, торжественные огни…То ли он очень сильно "горел", но всем видом пытался показать уверенность в своих силах, то ли был настолько уверен в своей победе и недооценивал нашего чемпа, что не счел нужным даже настраиваться на бой", – написал Беленюк у себя в Facebook.

Видео дня

Уже тогда у Беленюка сформировалось ощущение, что победа будет за Усиком.

"А после первого раунда, последние сомнения развеялись! Саша не дал показать Энтони ничего, обнажив сразу все слабые стороны и показав его действительный уровень! На мой субъективный взгляд, британец выглядел несуразным великаном, пытающимся поймать украинца одним плотным ударом все 12 раундов", – подытожил Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.