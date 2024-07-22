УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Не бывает вечных войн": чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в "ненависти и вражде"

Александр Чеканов
Биатлон
2 минуты
1,6 т.
'Не бывает вечных войн': чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в 'ненависти и вражде'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился решению украинских спортсменов не пожимать руку россиянам на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Бывший биатлонист назвал такое поведение наших соотечественников проявлением "ненависти и вражды".

Видео дня

Об этом Васильев, который яро поддерживает диктаторский режим Владимира Путина, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Победитель Игр в Саравево-84 и Калгари-88 цинично добавил, что "не бывает вечных войн", а с россиянами надо дружить.

"Не бывает вечных войн": чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в "ненависти и вражде"
"Не бывает вечных войн": чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в "ненависти и вражде"

"То, что украинское руководство на этом акцентирует внимание и, наоборот, призывает своих спортсменов не приветствовать россиян, печально. Ненависть и вражда никогда ни к чему хорошему не приводили. Жаль, что еще и спорт так искусственно и специально напрягают, чтобы и в нем была вражда. Но я верю, что не бывает вечных войн. Через какое-то время стороны о чем-то договорятся, люди все равно будут мирно жить и дружить. Печально, что этот момент оттягивается, но наступление мира неизбежно", – сказал Васильев.

"Не бывает вечных войн": чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в "ненависти и вражде"

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева обозвала украинцев бестолочами из-за отказа спортсменов приветствовать россиян на ОИ. До этого известный тренерк по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на украинцев и лицемерно заявила, что российские граждане "не те, кто хотел войны".

"Не бывает вечных войн": чемпион ОИ из РФ обвинил украинцев в "ненависти и вражде"

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно получила едкие комментариями со стороны болельщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!