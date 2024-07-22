Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился решению украинских спортсменов не пожимать руку россиянам на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Бывший биатлонист назвал такое поведение наших соотечественников проявлением "ненависти и вражды".

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Об этом Васильев, который яро поддерживает диктаторский режим Владимира Путина, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Победитель Игр в Саравево-84 и Калгари-88 цинично добавил, что "не бывает вечных войн", а с россиянами надо дружить.

"То, что украинское руководство на этом акцентирует внимание и, наоборот, призывает своих спортсменов не приветствовать россиян, печально. Ненависть и вражда никогда ни к чему хорошему не приводили. Жаль, что еще и спорт так искусственно и специально напрягают, чтобы и в нем была вражда. Но я верю, что не бывает вечных войн. Через какое-то время стороны о чем-то договорятся, люди все равно будут мирно жить и дружить. Печально, что этот момент оттягивается, но наступление мира неизбежно", – сказал Васильев.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева обозвала украинцев бестолочами из-за отказа спортсменов приветствовать россиян на ОИ. До этого известный тренерк по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на украинцев и лицемерно заявила, что российские граждане "не те, кто хотел войны".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно получила едкие комментариями со стороны болельщиков.

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