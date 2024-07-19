'Да пошли они!' Решение украинцев не жать руки россиянам на ОИ вызвало истерику в РФ

Известная тренерка по фигурному Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за отказа украинских спортсменов жать руки россиянам на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выругалась в адрес наших соотечественников.

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывшая спортсменка, послав украинцев, сделала виде, что ей все равно, как к спортсменам из страны-агрессорки будут относиться наши соотечественники на главном старте четырехлетия.

"Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия! Самое главное выигрывать и выступать, показывать максимальные результаты. А их рукопожатие никому не нужно!" – сказала Тарасова.

Перед этим она лицемерно заявила, что российские граждане "не те, кто хотел войны". А трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно поплатилась едкими комментариями со стороны болельщиков.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 15 российских спортсменов к Играм в Париже. Им также запретили участвовать в церемонии открытия турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам.

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