Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла объявление Международным олимпийским комитетом (МОК) перемирия на время проведения Игры-2024 в Париже. Бывшая спортсменка таким образом продемонстрировала всю мерзкую суть своего террористического государства.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью порталу Sport24. Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных лыжных гонках добавила, что ни о каком перемирии в преступной войне, которую Россия ведет против Украины, речь быть не может.

"МОК объявил олимпийское перемирие? А это что за организация?! Пусть занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Они же хотят перемирие во всем мире, так что, не думаю, что кто-то будет к ним прислушиваться. Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?" – сказала приспешница диктаторского режима Владимира Путина.

Ранее она назвала предстоящую Олимпиаду-2024 в столице Франции убожеством, за что тут же поплатилась едкими комментариями со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова лицемерно заявила о том, что граждане РФ "не те, кто хотел войны".

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