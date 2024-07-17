Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала убожеством Олимпийские игры-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. На момент публикации новости на Игры в Париже в нейтральном статусе допущено лишь 15 спортсменов из РФ

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Вяльбе очень рада, что Россия отказалась показывать Олимпиаду во Франции.

"Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие – это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду", – сказала 56-летняя Вяльбе.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж трехкратной олимпийской чемпионки.

"Вяльбе уже поря возглавить "Отряд Путина", надеть такую же майку и у подъезда кричать лозунги из серии "Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке!". А федерацию лыж пусть кто-то другой возглавит", – отмечают пользователи.

Фанаты напоминают, что на самом деле оказалось убожеством, намекая на Игры дружбы, которые пришлось перенести и Игры БРИКС, которые провалились.

Отметим, что факт про отсутствие интереса к Играм-2024 в связи с неучастием в них россиян, был опровергнут рекордной статистикой продажей билетов на ОИ.

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